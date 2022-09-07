За чей счет трансформация экономики

7 сентября. FINMARKET.RU - Трансформация российской экономики может быть обеспечена двумя альтернативными способами: с помощью преимущественно бюджетных либо частных источников финансирования. Об этом говорится в совместной презентации Минфина и ЦБ, представленной в правительстве 30 августа на стратегической сессии по развитию финрынка, сообщают "Ведомости".

Сценарий, который предусматривает развитие в первую очередь за счет госсредств, может быть реализован с помощью двух механизмов. Первый – за счет увеличения текущих расходов казны. Другой механизм предполагает расходы из накопленных резервов, в частности фонда национального благосостояния (ФНБ). Но удовлетворить запросы всех ведомств, претендующих на получение средств ФНБ, будет проблематично.

Действие механизма поддержки экономики из накоплений фактически исключает перезапуск бюджетного правила, одной из главных целей которого было резервирование сверхдоходов, пишут "Ведомости".

Второй сценарий предполагает трансформацию экономики с опорой на частные источники инвестиций. "Это более сложный, но верный подход", – говорится в презентации. Он ограничен прежде всего тем, что в сложившихся условиях неопределенности стимулы для инвестиций неочевидны. Этот сценарий требует настройки инвестиционного климата и финансового рынка, но также не исключает господдержку. Ее основные формы в этом сценарии – госгарантии, субсидии, софинансирование, причем при условии приоритизации с учетом вкладов проектов в экономический рост.

Позиция, представленная в этой презентации, – это исключительно видение Минфина и ЦБ, уточнил "Ведомостям" источник, знакомый с ходом дискуссии. В правительстве есть еще другие точки зрения, которые предполагают в том числе разгон экономики в нынешних благоприятных для экспортеров условиях. добавил он.