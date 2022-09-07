Под санкциями будут все банки РФ

7 сентября. FINMARKET.RU - Российский банковский сектор должен работать так, как если бы под западными санкциями находились все его участники, а не только лидеры рынка, считает глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Я бы, честно говоря, в нашем сообществе банковском договорился о том, что будут ли, не будут ли введены в отношении всего банковского секторапо жесткому варианту, нужно действовать так, как будто они будут точно введены. Это поможет и расчетным операциям, и много чему еще поможет. А думать так, что несколько банков крупнейших (и больше половины банковского сектора по объему) сейчас находятся под санкциями, а какие-то банки будут не под санкциями - это маловероятный сценарий", - сказал Шувалов, выступая на финансовой сессии Восточного экономического форума.

"Понятно, что будут вводиться новые и новые ограничения. Даже если они не будут в таком виде, как я себе их представляю, в любом случае, всему банковскому сектору надо подготовиться к тому, чтобы иметь одновременно другие способы (наряду с традиционными) доведения расчетов по операциям своих клиентов", - заявил глава ВЭБа.

Сама госкорпорация с февраля этого года находится в SDN List: ВЭБ попал в первую же волну американских санкций в связи с украинским конфликтом.

По словам Шувалова, Россия должна продвигать систему передачи финансовых сообщений ЦБкак альтернативу SWIFT на площадках ШОС и ЕврАзЭС, параллельно совершенствуя ее.

Еще один механизм, который можно задействовать в ситуации внешних ограничений - клиринговые расчеты, которые активно использовались в СССР, сказал глава ВЭБа.

"Мы на протяжении многих лет говорим о том, что мы готовы проводить клиринговые операции, но это невозможно без решений правительства. Правительство должно по этому поводу договориться, назначить уполномоченного агента, это может быть ВЭБ, это может быть не только ВЭБ, но это может быть какой-то консорциум, и мы здесь можем выступать с нашими крупнейшими банками как партнеры. Самое главное - эти операции возобновить, научиться проводить по ним расчет, не передвигая деньги, а проводя (расчеты), - может быть, в какой-то специальной, более совершенной форме (чем в советский период), - по сальдо, которое образуется на одной из сторон (внешнеторговой деятельности)", - заявил Шувалов.

"Думаю, что будет небесполезно сейчас эту компетенцию возродить. Тем более, должен вам сказать, что в ВЭБе еще остались человек 10-12 из старого времени, они работают, слава богу, они не ушли на заслуженный отдых, которые все делали руками, оформляли документарно, знают, как это работает. Но необходимо решение Минфина - как это сделать. Совместить старые традиционные технологии с современными сегодня будет нелишним", - полагает глава ВЭБа.

По мнению Шувалова, рубль имеет большое будущее как региональная резервная валюта, хотя в нынешних условиях такой прогноз "звучит немного амбициозно или даже неадекватно".

"У рубля как у региональной валюты большие перспективы после того, как вся эта турбулентность начнет обретать новую форму. Мы это увидим чуть позже. Давайте подождем, время покажет. Прошу не исключайте, что это (обретение рублем статуса региональной резервной валюты), скорее всего, случится", - сказал он.

"Мы и так уже все доллары поменяли на рубли, Игорь Иванович, ждем, когда случится то, что вы говорите", - отреагировал другой участник сессии, глава ВТБ Андрей Костин.