Мораторий на банкротство продлевать не планируется

7 сентября. FINMARKET.RU -напосле 1 октября продлевать не планируется, такая позиция обсуждается сейчас в правительстве, возможны какие-то частные исключения, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии "Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства" в рамках Восточного экономического форума.

"Позиция, которую мы обсуждали в правительстве - не продлевать мораторий на банкротство, потому что в настоящий момент это создает гораздо больше вопросов, в том числе это и сам запрос предпринимательского сообщества - не продлевать (мораторий о банкротстве). В то же время мы готовы и с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы готовы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи", - ответил он на вопрос модератора, планируется ли продлевать мораторий на банкротства после 1 октября.

Комментируя вопрос, планируется ли продлевать мораторий на проверки бизнеса, Решетников отметил, что "нам надо выходить из таких тотальных мораториев".

"У нас создана система управления рисками, она нуждается в совершенствовании, мы ее будем дальше развивать, но в целом она создана. Она позволяет вывести подавляющее число объектов, в том числе малого и среднего бизнеса из-под проверок, но в то же время по объектам высокого и сверхвысокого риска в общем и целом, давайте честно скажем - мы уже три года находимся в режиме постоянного моратория. Либо надо уже отменять требования, если мы понимаем, что они не являются необходимыми, либо все-таки, если мы понимаем, что там есть риски для жизни и здоровья граждан, то надо за этим смотреть", - сказал министр.

Через месяц истекает срок объявленного правительством с 1 апреля полугодового моратория на банкротства и взыскания. В отличие от вводившегося в 2020 году в отношении компаний из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслей текущий мораторий распространился практически на всех. Под его действие подпали граждане, индивидуальные предприниматели и все юрлица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова Минэкономразвития должно было к 5 сентября по итогам обсуждения с заинтересованными ведомствами представить в правительство свои предложения о дальнейшей судьбе моратория, рассказывал ранее источник "Интерфакса".

По его словам, по итогам анализа текущей ситуации заинтересованные ведомства сходятся во мнении, что не следует продлевать мораторий в действующем виде. Однако ряд из них допускает возможность его пролонгации, но в точечном формате - для наиболее пострадавших лиц, например, по отдельным видам экономической деятельности. В частности, Минпромторг, Минсельхоз и Минстрой предлагали продлить мораторий для автопроизводителей, организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также застройщиков, у которых нет объектов, включенных в реестр "проблемных".