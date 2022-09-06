Цены на квартиры не будут резко расти

6 сентября. FINMARKET.RU -нане будут резко расти, а, вероятно, даже продолжат опускаться в течение ближайших полутора лет, считают эксперты, пишет "Российская газета"

Жилье уже подешевело, застройщики предлагают скидки до 30%, говорит основатель компании Realiste Алексей Гальцев. На растущем рынке, для сравнения, скидки в среднем составляют 1-3%, на стабильном - 5-7%, иногда доходят до 10%. По его мнению, к концу 2023 года цены за квадратный метр вернутся к уровню января 2021 года. Затем рынок вновь начнет расти, но на возврат к ценам марта 2022-го потребуется не менее пяти лет. Льготная ипотека не сможет прекратить тенденцию к падению, лишь уменьшит скорость "ската", считает Гальцев.

Другие эксперты все же возлагают надежды на льготную ипотеку. Господдержка строительной сферы и льготная ипотечная ставка позволят стабилизировать продажи и простимулировать спрос, считает управляющий партнер RRG Денис Колокольников.

Ждать активного роста цен на новостройки не стоит, стоимость жилья будет зафиксирована на нынешнем уровне как минимум до начала 2023 года (некоторый плановый рост будет происходить лишь по мере роста готовности домов), считает гендиректор Российского аукционного дома (РАД) Андрей Степаненко. При этом спрос на новостройки продолжит расти, в том числе за счет дополнительных мер стимулирования со стороны застройщиков (субсидированные ипотечные ставки от 0,1%, рассрочки, покупки без первого взноса и т.д).

Рост цен на новостройки в среднем в России в ближайший год скорее всего не превысит темпов инфляции, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Сейчас уже зафиксировано снижение спроса на вторичную недвижимость и замедление спроса на первичную, в связи с чем девелоперы стали снижать количество вводимой площади. При этом самый высокий уровень ликвидности у новостроек в столичной агломерации, и рост цен на них в 2023 году, считает Диваков, немного превысит инфляцию.