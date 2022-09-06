В развитие туризма в РФ до 2030 года будет инвестировано более 450 млрд руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Более 450 млрд рублей запланировано инвестировать в российскую туристическую отрасль до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Со следующего года до 2030 года только прямых бюджетных инвестиций в отрасль туризма у нас запланировано на 462 млрд рублей", - заявил Чернышенко на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). Он отметил, что в настоящий момент наблюдается огромный неудовлетворенный спрос, который немедленно необходимо удовлетворить.

"Если в 2020 году у нас финансирование было 11 млрд, то в текущем году уже более 75 млрд, и эти цифры будут только возрастать", - добавил вице-премьер. По его словам, число туристических поездок в России к 2030 году, как ожидается, вырастет более чем вдвое.

"Мы прогнозируем, что до 2030 года показатель количества поездок в год в нашей стране превысит 140 млн", - сказал Чернышенко, добавив, что в настоящий момент этот показатель составляет 60 млн.

В середине мая Чернышенко заявлял о дополнительной поддержке туризма в размере почти 23 млрд рублей на стабилизацию отрасли и ее развитие в условиях санкционного давления.

Вице-премьер на ВЭФ-2022 также сообщил, что в Дальневосточном федеральном округе планируется создать 12 туристических курортов, предложения по их строительству будут представлены уже в этом году.

"По поручению председателя правительства в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется "Дальний Восток", в которую входят территории Дальнего Востока - Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации, эту работу Ростуризм вместе с корпорацией "ВЭБ.РФ" заканчивают. И будут создаваться 12 курортов, их концепции развития, экономические модели, которые позволят очень быстро приоритизировать усилия по поддержке проектов и привлечь инвесторов. Мы уверены, что инвесторы придут, поскольку спрос очень большой", - заявил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что субъекты Восточного федерального округа активно используют существующие в настоящее время инструменты поддержки по развитию туристической отрасли.

"Также по поручению президента расширена программа возврата части стоимости путешествия именно в субъекты ДФО, в части увеличения возврата с 20 тыс. до 40 тыс. Пользуясь возможностями форума, хотел сказать, что окно бронирования скоро будет закрываться - 10-го числа", - сказал Чернышенко.

По его словам, "потенциал развития сферы туризма (в ДФО) гигантский". "Поэтому слово Ренессанс предлагаю заменить на будущий Клондайк. И помогать инвесторам осуществлять свою деятельность, сделать прозрачным ведение проектов, быструю окупаемость, - это задача не федеральных органов исполнительной власти, а прежде всего субъектов на местах", - добавил Чернышенко. Этим вопросам, уточнил он, было посвящено заседание рабочей группы Госсовета по туризму.