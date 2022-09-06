Бизнес попросил отменить мораторий на проверки

6 сентября. FINMARKET.RU - До конца 2022 года в России действует мораторий на плановые и внеплановыебизнеса: надзорные органы не могут проводить инспекции, находить нарушения и наказывать компании. Впрочем, в деловом сообществе видят в этой ситуации и минусы.

Например, на рынке меховых изделий, обуви и некоторых товаров легпрома крупные компании соблюдают правила идентификации и продажи такой продукции. Но сейчас им приходится конкурировать с производителями контрафакта, чей оборот увеличивается на фоне моратория на проверки. Это следует из письма в Минпромторг за подписями представителей Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Российского пушно-мехового союза и других бизнес-организаций, пишут "Известия" со ссылкой на документом.

Хотя возможности для выявления нарушителей сейчас есть, уверены предприниматели: оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — может отслеживать и анализировать информацию о товарах с марками. У организации есть автоматизированная система управления. Она фиксирует нарушения, если компания пытается ввести в оборот товар без сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество продукции. Дальше эти данные передают в контрольно-надзорные органы. К примеру, в июле центр зафиксировал более 8 млн нарушений при продаже товаров легпрома. По оценкам ЦРПТ, в том месяце недобросовестные производители пытались продать продукцию на 1,7 млрд рублей.

Ранееобъединился с Роспотребнадзором, а также ЦРПТ и составил список индикаторов, которые позволяют зафиксировать нарушителей режима обязательной маркировки.