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06 сентября 2022 года 08:48
Перевозка наличных денег может подорожать
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Юрий Смитюк\ТАСС
6 сентября. FINMARKET.RU - Цены на услуги инкассации в ближайшее время могут подорожать на 30%. Как рассказали "Коммерсанту" два источника на рынке инкассации, его крупнейшие игроки - Сбербанк, "Росинкас" (входит в структуру Банка России) и "Инкахран" (входит в группу МКБ) - планируют начать повышать тарифы на свои услуги. Речь идет о подорожании "до уровня самоокупаемости". По словам одного из собеседников "Коммерсанта", в инкассации "все несут убытки" из-за низких тарифов, на уровне 300 руб. за заезд. "В Европе заезд к клиенту стоит около €100, а у нас - 300-500 руб. Причем бывали тарифы у "Финчера" (в сентябре 2021 года ЦБ аннулировал лицензию НКО по ходатайству самой организации), который закрылся, и по 100 руб. за заезд",- подчеркивает собеседник "Ъ". Сейчас, по его словам, "убытки всем надоели" и игроки, причем независимо друг от друга, начали говорить о повышении цен. В последние месяцы негативное влияние на него оказывало снижение объемов бизнеса на фоне девалютизации, активного перехода на электронный документооборот и падения спроса на рубли. Инкассация и до начала текущего кризиса в России не всегда была прибыльна, а теперь крупнейшие игроки намерены поднять расценки до уровня безубыточности.
Опубликовано Финмаркет
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