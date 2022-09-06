К 2030 году ВВП РФ превысит показатель 2021 года на 17%

6 сентября. FINMARKET.RU -России к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17% в случае реализации целевого сценария "ускоренная адаптация". С таким прогнозом министр экономического развития Максимвыступил на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщил "Ведомостям" близкий к правительству источник, принимавший участие в совещании. Решетников действительно называл такую оценку, подтвердил федеральный чиновник, также знакомый с ходом сессии. Предполагалось, что в 2024-2025 гг. рост ВВП составит 2,6%, далее по нарастающей ближе к 3%, уточнил он.на 2023 г. он не назвал, сославшись на чувствительность продолжения дискуссии по поводу этой оценки.

Совещание под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина прошло 30 августа. Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами по поручению Мишустина подготовило сценарии развития экономики России до 2030 г., говорилось в пресс-релизе ведомства. Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост - как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях, говорилось в сообщении министерства.

Еще в июне на вводной стратегической сессии в Минэкономразвития ожидали, что рост ВВП к 2030 г. будет на уровне 8,5% по сравнению с 2021 г., отметил федеральный чиновник, близкий к ведомству. По его словам, теперь планируется, что ВВП будет расти по 2% год с 2023 г., а в 2028-2030 гг. - на 3%. Темп роста инвестиций в 2030 г. в этом сценарии составит 30% к 2021 г., а реальные доходы населения увеличатся на 20% за этот период.

Всего у министерства есть три сценария: инерционный, стрессовый и целевой. Инерционный сценарий вытекает из логики санкций - как уже введенных, так и потенциальных - и связанных с ними ограничений. Он предполагает не только более глубокий провал в 2022-2023 гг., но и снижение потенциальных темпов роста. Стресс-сценарий подразумевает одновременное ухудшение состояния мировой экономики и резкое ужесточение санкционного давления.

По словам источников, к 2030 г. правительство ожидает, что структура экономики серьезно изменится: доля экспортно-ориентированных отраслей сократится, это будет компенсировано увеличением доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, а также IT, строительства, туризма, культуры, здравоохранения, образования.

Достичь таких темпов роста планируется с помощью новой социально-экономической программы.