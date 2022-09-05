Программу льготной ипотеки под 7% продлевать не стоит - СП

5 сентября. FINMARKET.RU - Продлевать программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 г. не стоит, заявила в интервью "Ведомостям" аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Этот инструмент, по ее словам, формирует искажения на рынке. В частности, льготнаяспособствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье, пояснила Трунова.

По ее мнению, помогать гражданам улучшать свои жилищные условия нужно, но делать это можно за счет других госпрограмм. "Возможно, их стоит пересмотреть, расширить круг граждан, которые смогут в них участвовать", - указала эксперт.

Оптимальная ставка по ипотеке в целом - 7-8%, "на этом сходятся все оценки", продолжила Трунова. "Это такая подъемная ставка. Все, что выше, скорее больше отнимает у экономики, чем дает. То есть чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньше расходы по другим направлениям - на товары длительного пользования, кафе, театры и т. д.", - пояснила аудитор.

Изначально (с апреля 2020 г.) ипотечная ставка по программе составляла 6,5%, с июля 2021 г. она выросла до 7%, в марте 2022 г. - до 12%, но уже с 1 мая опустилась до 9%, а с 22 июня - снова до 7%. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., для остальных регионов - 6 млн руб. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Против продления программы неоднократно выступал ЦБ.

Сейчас в России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).