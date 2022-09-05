Российскую продукцию до конца года представят в 20 странах

5 сентября. FINMARKET.RU - До конца этого года павильоны для демонстрации и дегустации российских продовольственных товаров откроются в Турции и Саудовской Аравии, помимо уже действующих в Китае, Египте, Вьетнаме, ОАЭ. Об этом рассказала в интервью "Российской газете" генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Отечественные товары продвигают на выставках, в ходе бизнес-миссий в десятках стран, и спрос на них есть и в Азии, и в Европе.

По ее словам Российский экспортный центр разработал сразу несколько инструментов, которые помогают компаниям переориентировать свои поставки и найти новых партнеров, в том числе на Востоке и в странах АТР.

"Во-первых, у нас есть карта приоритетных направлений экспорта. В ней мы разделили все страны, на которые сейчас переориентируют поставки наши компании, на несколько групп", - сообщила Никишина.

Первая - те, с кем уже налажены торгово-экономические отношения Это растущие платежеспособные рынки стран бывшего СССР. Вторая - традиционные торговые партнеры России, где рост поставок возможен за счет роста рынка и освоения новых сегментов. Это крупные страны Азии и Ближнего Востока: Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Египет, Алжир и Иран, добавила глава РЭЦ.

"Третья - рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где позиции российских экспортеров пока не так сильны, но у которых большой потенциал роста. В эту группу входят 15 стран, в том числе Мексика, Бразилия, ЮАР, Индонезия и Таиланд. И четвертая - это группа небольших стран, имеющих точечный потенциал наращивания российских поставок. В этом списке - Сербия, Марокко, Кения и другие государства", - рассказала Никишина.

Во-вторых, по ее словам, в марте РЭЦ запустил уникальный продукт, в котором экспортеры могут найти самую актуальную информацию по странам и ограничениям, которые они вводят в отношении того или иного вида российской продукции. Это "Информационный бюллетень", который каждый день обновляется на сайте РЭЦ и в телеграм-канале "Новости российского экспорта".

Отвечая на вопрос, какими методами сейчас продвигаются отечественные товары на зарубежных рынках, Никишина сообщила, что РЭЦ пользуемся как проверенными традиционными инструментами, так и внедряет новые. Выставки и бизнес-миссии - наверное, ключевой традиционный инструмент, отметила она. Подать заявку на участие в выставках и бизнес-миссиях, а также компенсировать расходы на участие в них можно онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт".

"В этом году мы продолжаем активно проводить международные мероприятия, до конца декабря запланировано несколько десятков выставок и миссий в 20 странах", - рассказала Никишина.