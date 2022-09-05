ФССП займется регулированием процедур взыскания

5 сентября. FINMARKET.RU - На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, основная задача которого "определить условия осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО)", пишет "Коммерсант"

Документ также уточняет особенности осуществления надзора за деятельностью профессиональных коллекторских, кредитных и МФО, а также перечень и основания применения мер реагирования, которые вправе осуществлять Федеральная службв судебных приставов (ФССП) при осуществлении надзора. Предлагается, в частности, вносить указанные организации в спецреестр и обязать их делать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником, чтобы уберечь его от нарушений.

Участники рынка поддерживают законопроект, однако отмечают, что в нем не хватает более четкой формулировки, касающейся взаимодействия с должником посредством "телефонных переговоров", "голосовых сообщений", а также сильно ограничены возможности отправки информации о задолженности через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)".

Как говорит глава общественной организации "За права заемщиков" Евгения Лазарева, с принятием поправок закон станет жестче в части расследования нарушения регулятором. Так,сможет запрашивать информацию у операторов связи и провайдеров интернета, в БКИ и других источниках, которые смогут подтвердить факт взаимодействия с должником, а регулятор будет наделен полномочиями частично приостанавливать отдельные виды взаимодействия.