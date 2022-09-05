Минпромторг рассматривает введение пошлин на иностранную мебель

5 сентября. FINMARKET.RU - В Минпромторг 30 августа поступило обращение Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) о введении заградительной импортнойна ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления — древесных плит и фанеры, сообщили "Известиям" в ведомстве. Министерство рассмотрит предложение в установленном порядке, сказали там. В частности, в ассоциации предлагают установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%.

Из-за санкций у компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) многократно выросли логистические расходы, следует из письма. Кроме того, для отечественных предприятий закрылись полностью или частично важнейшие экспортные направления. Так, было потеряно свыше 60% традиционных рынков сбыта, и в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее снижение продаж — это может поставить ЛПК на грань выживания. В такой ситуациипродукции заметно вредит российскому рынку, говорится в документе.

В начале 2022 года доля импорта мебели составляла 41% от общего объема продаж в стране, весной она упала до 30%, сказал генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов. В основном продукция ввозится из стран ЕС и Китая, добавил он.

Ввод заградительных пошлин для зарубежных компаний уже в ближайший год поможет сохранить российским производителям десятки миллиардов рублей, следует из письма организации.

"Российскаяни по дизайну, ни по качеству продукции, гарантийным срокам, использованию материалов, по технологичности не уступает ведущим западным образцам. По объему производства мы можем легко насытить весь внутренний рынок, и еще останется для экспорта", - сказал генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков.

Эксперты считают, что отечественные производители способны покрыть спрос мебель, но есть риск роста цен.