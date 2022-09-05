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05 сентября 2022 года 09:05
Сделки по продаже автомобилей стали менее прибыльными
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Василий Федосенко/ТАСС
5 сентября. FINMARKET.RU - Автодилеры РФ стали зарабатывать на сделках по продаже машин в 2-4 раза меньше по сравнению с началом кризиса, пишет "Коммерсант". В этом году самым прибыльным для российских автодилеров месяцем стал март, причем наибольшую маржинальность среди машин с пробегом обеспечили продажи в премиальном (от 6 млн руб.) и бюджетном (до 500 тыс. руб.) сегментах - 28% и 27% соответственно. Эти данные приводятся в исследовании разработчика IТ-решений для управления продажами автомобилей с пробегом "Макспостер" (входит в "Авито") на основе анализа 10 млн объявлений на трех автоклассифайдах и 230 тыс. сделок. Тренд подтвердили опрошенные "Ъ" дилеры. Согласно исследованию, наибольшая выручка у дилеров как по новым, так и подержанным автомобилям наблюдалась в феврале. Как напоминает "Ъ", большинство иностранных автоконцернов, кроме китайских, с марта приостановили поставки и выпуск в РФ новых автомобилей. С июня по мере исчерпания складов основным источником пополнения ассортимента для дилеров стал выкуп с улицы, говорят в "Макспостере". Также значительно выросла доля сделок по trade-in на автомобили с пробегом (trade-up) - на 50% с мая по июль. Эксперты также отмечают, что долгое время основным источником поступления на склады дилеров автомобилей с пробегом оставались сделки trade-in по новым автомобилям.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, авто, продажи, прибыльность
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