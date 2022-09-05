Глава ВТБ: для расчетов в нацвалютах нужно создать отдельную структуру

5 сентября. FINMARKET.RU - ГлаваАндрейпризывает своих коллег научиться работать в санкционном режиме - и тех, кто попал под ограничения, и тех, кого эта участь минула: "Санкционное кольцо будет сжиматься". И если сегодня Россия осознанно двинулась в сторону многополярного мира, то он предусматривает и многополярность расчетов, считает банкир. Одна из его идей - создание (по опыту Ирана) специальных финансовых структур в странах-партнерах, которые не будут бояться попасть под вторичные санкции и через которые можно будет совершать транзакции в национальных валютах. "Задача номер один для банковского сектора - уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах", - заявил Костин в интервью "Ведомостям"

По словам главы ВТБ, подобная финансоваяможет быть государственной или частной. Как говорит Костин, это один из механизмов работы по расчетам с дружественными странами, хоть и не единственный. Есть и филиалы банков, но они, признает банкир, более зависимы от санкционного риска. "А вот если структура, которая осознает риск попадания под вторичные санкции, но готова проводить, - такой вариант сегодня выглядит наиболее актуальным", - считает он.

И эта идея не является нарушением санкционного режима - Штаты допускают расчеты в национальных валютах с участием санкционных банков и компаний. "Но у страха глаза велики. И большинство финансовых институтов из дружественных стран вздрагивают от одного только слова "санкции", - признает банкир.