Рекорды роста ВВП могут поставить страны Ближнего Востока и Северной Африки

2 сентября. FINMARKET.RU - Развивающиеся страны Ближнего Востока и Северной Африки в этом году станут самыми быстрорастущими среди развивающихся стран — этому будет способствоватьцен на энергоресурсы, пишет "Коммерсантъ", приводящий данные консенсус-прогноза Focus Economics.

Темпы прироста ВВП в странах Ближнего Востока и Северной Африки составят 5,3%. В остальных регионах вслед за развитыми странами будет отмечаться замедление темпов роста и в развивающихся экономиках — в Китае увеличение ВВП в этом году, по данным консенсус-прогноза, может составить всего 4,1%, тогда как в странах Восточной Европы показатель сократится на 1,6%, эта оценка учитываетсокращения российского ВВП в 2022 году на 8,1%.