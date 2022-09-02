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02 сентября 2022 года 10:25
Рекорды роста ВВП могут поставить страны Ближнего Востока и Северной Африки
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Александр Щербак/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - Развивающиеся страны Ближнего Востока и Северной Африки в этом году станут самыми быстрорастущими среди развивающихся стран — этому будет способствовать рост цен на энергоресурсы, пишет "Коммерсантъ", приводящий данные консенсус-прогноза Focus Economics. Темпы прироста ВВП в странах Ближнего Востока и Северной Африки составят 5,3%. В остальных регионах вслед за развитыми странами будет отмечаться замедление темпов роста и в развивающихся экономиках — в Китае увеличение ВВП в этом году, по данным консенсус-прогноза, может составить всего 4,1%, тогда как в странах Восточной Европы показатель сократится на 1,6%, эта оценка учитывает прогноз сокращения российского ВВП в 2022 году на 8,1%.
Опубликовано Финмаркет
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