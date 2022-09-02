.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
02 сентября 2022 года 10:15
"Рынок ипотеки на вторичное жилье начал оживать
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
2 сентября. FINMARKET.RU - Ипотека на вторичное жилье в июле начала восстанавливаться после весеннего обвала: относительно июня количество выдач выросло на 55%, до 56 тыс. кредитов, а объем - на 66%, до 165 млрд рублей, следует из данных Frank RG. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/09/02/938814-rinok-ipoteki-nachal-ozhivat Доля количества выдач вторички в общей структуре составила 62% и вышла на уровень сентября 2021 года. Доля выданных кредитов в общем объеме достигла 47%. Ипотека возвращается к равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года, считает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Оживить спрос на вторичное жилье поможет снижение ставок до 8,5-9%, это приведет к реализации отложенного спроса, считает представитель ПСБ.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ипотека, "вторичка"
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.