"Рынок ипотеки на вторичное жилье начал оживать

2 сентября. FINMARKET.RU -на вторичное жилье в июле начала восстанавливаться после весеннего обвала: относительно июня количество выдач выросло на 55%, до 56 тыс. кредитов, а объем - на 66%, до 165 млрд рублей, следует из данных Frank RG. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/09/02/938814-rinok-ipoteki-nachal-ozhivat

Доля количества выдач вторички в общей структуре составила 62% и вышла на уровень сентября 2021 года. Доля выданных кредитов в общем объеме достигла 47%. Ипотека возвращается к равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года, считает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Оживить спрос на вторичное жилье поможет снижение ставок до 8,5-9%, это приведет к реализации отложенного спроса, считает представитель ПСБ.