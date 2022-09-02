Ограничения на комиссии по эквайрингу не повлияли на цены

2 сентября. FINMARKET.RU - Закончился срок действия ограничения Банка России на размер комиссии эквайринга - не выше 1% для компаний и ИП при продаже ряда социально значимых товаров. Хотя за полгода его действия бизнес получил больше прибыли, розничные цены от этого не снизились, пишет "Российская газета".

Как и предполагали эксперты платежного рынка, повлиять на цены ограничение на размер эквайринга не смогло. "Анализ применения меры, как в этом году, так и ранее, показывает, что на время ее введения снижение цен на потребительские товары не происходит. В то же время банки сокращают или приостанавливают программы лояльности, вводят дополнительные комиссии за обслуживание карт и прочие ограничения. Таким образом, страдают именно граждане", - отмечают в ЦБ.

В выигрыше остается бизнес. "Установление ограничения, скорее, транслировалось в дополнительные свободные средства розничных компаний, возможно, у кого-то в их доходность. Думаю, что часть компаний направила эти средства на перестройку логистических цепочек и решение новых задач в области импортозамещения", - считает исполнительный директор "Национальной платежной ассоциации" Мария Михайлова, мнение которой приводит "РГ".

Кроме того, снизилась конкуренция на рынке эквайринга - часть банков отказалась от него из-за невыгодности.

"Снижение стоимости эквайринговой комиссии или любое ее ограничение, конечно, негативно сказывается на финансовых результатах. Затраты на поддержание сервиса карточных расчетов на высоком уровне удобства и безопасности растут с каждым годом, и при сохранении таких тенденций уже в ближайшее время или платежным системам и вендорам придется пересмотреть свою тарифную политику, или банки будут смотреть в сторону вложения в сервисы, аналогичные СБП (система быстрых платежей. - "РГ"), которые поддерживаются государством, менее затратны, но не менее удобные для клиентов", - говорит начальник управления организации и развития департамента клиентского обслуживания АКБ "Держава" Дарья Морозова.

Действительно, создав СБП, ЦБ сохранил на этом рынке конкуренцию, но не только. "На момент ухода ведущих платежных систем российская платежная система "Мир" стала той основой, благодаря которой многие предприятия вышли из кризисного положения. В дополнение к "Миру" стала развиваться СБП", - отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

В ЦБ отмечают, что СБП выдерживает конкуренцию на рынке эквайринга. "На нормативном уровне установлено, что банковские комиссии в этом случае для них не превышают 0,4-0,7% от суммы платежа (но не более 1500 рублей за платеж), что в 2,5-3 раза ниже средних эквайринговых ставок. Эти тарифы в СБП установлены без ограничения по сроку действия", - отметили в ЦБ.

Как пишет "РГ", поддержала СБП и программа правительства, по которой банкам компенсируетсяза проведение платежей торговыми и сервисными точками продаж малого бизнеса. Так, по данным минэкономразвития, за время действия программы количество зарегистрированных в системе быстрых платежей предприятий МСП выросло почти в пять раз - с 81 тысячи до 362 тысяч. "Растет и объем транзакций в СБП. Если во втором полугодии 2021 года объем компенсированной бизнесу комиссии за пользование системой составлял 59 млн рублей, то в первом полугодии 2022 года - уже 374 млн рублей", - сообщили "Российской газете" в минэкономразвития.