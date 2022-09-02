Что будет с ценами на аренду жилья

2 сентября. FINMARKET.RU - Средняя стоимость аренды частных домов за высокий сезон — с мая — заметно выросла. Особенно сильно жилье подорожало в Республике Алтай, Кемеровской области, Чечне и Астраханской области. "Известия" пишут о том, какие варианты размещения в отпуске предпочитают россияне.

В нынешний сезон отпусков большинство россиян по понятным причинам поехали отдыхать в регионы — в Карелию, на Волгу, на Алтай, а не за границу. Многие на лето снимали частный дом или дачу. Как выяснили специалисты федерального портала "Мир квартир", которые составили обзор цен на отпускные жилища по 80 регионам, с мая этого года в 52 из них арендные ставки поднялись, в 28 — упали.

В целом с мая по август стоимость аренды индивидуального дома по стране поднялась на 8,1%, составив в среднем 31 723 рубля в месяц. Гендиректор портала Павел Луценко допускает, что "резкие колебания цен в обе стороны в разных регионах могут быть связаны с изменением структуры предложения: где-то остались в основном объекты с неадекватно завышенными ценами, где-то, наоборот, дешевый "неликвид"

"В целом рост цен на аренду жилья для отдыха в теплый сезон в РФ может сказать только об одном: цены за границей подорожали еще сильнее, да и направлений осталось не так уж много, — говорит полномочный представитель президента НП "Российская гильдия риэлторов" в Приволжском федеральном округе Ольга Пискаева. — Сложности с вылетом (QR-коды, тесты и так далее) будут еще долго определять отношение к заграничному туризму. К тому же отпускной вариант с лечением выбрать, наверное, можно теперь только на территории России".

Частные дома и дачи сейчас очень активно сдаются, констатируют специалисты. Новая тенденция — снижение цены на выставляемые дома в рекламных объявлениях, однако в зависимости от количества отдыхающих она заметно возрастает. Как пишут "Известия", осенью съемные квартиры могут подорожать на 10–20%

По оценкам риелторов, наибольшим спросом пользуются Карелия, Алтай, Байкал, Дагестан, Чечня — там действительно образуется еще одно "Золотое кольцо". Более того, многие покупают там себе недвижимость, чтобы сдавать посуточно. Вместе с тем, если сравнивать с пандемийным периодом, спрос на аренду загородного дома в Подмосковье ожидаемо просел, говорит руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Мищенко.

С прошлого августа аренда домов подорожала в 47 регионах, в 32 подешевела, в одном осталась на прежнем уровне. Особенно сильно выросли в цене Республика Алтай (+108,4%), Кемеровская область (+94,5%), Чечня (+81,4%), Астраханская область (+61,9%), Забайкальский край (+60,8%), Оренбургская (+57,3%), Вологодская (+57%) области, Мордовия (+53,2%), Карелия (+46%) и Марий Эл (+45,3%). Более других, по расчетам «Мира квартир», упали ставки аренды в Курганской области (–55,8%), Москве (–36,9%), Амурской области (–34,9%), Удмуртии (–34,2%), Хабаровском крае (–33,5%), Ленинградской области (–33,5%), Краснодарском крае (–32,7%), Московской области (–32,6%), Санкт-Петербурге (–30,4%) и Приморском крае (–26,9%).

В настоящее время и до октября средний загородный дом в столице (в основном это Новая Москва и территории за МКАД) сдается за 67 485 рублей в месяц, в Подмосковье — за 57 202 рубля, в Петербурге — за 63 132 рубля, в Ленинградской области — за 54 639 рублей. В среднем по России с августа 2021 года цена аренды частного дома снизилась на 0,8%.

При этом за последний год всё больше сотрудников переходит на удаленный формат работы — толчок к этому дал период всеобщей самоизоляции. Как следствие, больше людей задумались о том, что в таких условиях необязательно снимать дом под Москвой, можно отправиться на юг, например в Сочи, чтобы работать удаленно оттуда, отмечают эксперты.