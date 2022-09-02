Доля закрытых сделок на рынке цессии снижается

2 сентября. FINMARKET.RU - Кредиторы в первом полугодии предложили к реализации по цессионной схеме в 1,5 раза больше долгов, чем год назад. Объем задолженности, выставленной на продажу по цессионной схеме, по итогам января—июня составил 153 млрд руб. (в полтора раза больше год к году), из которых продано 99 млрд руб. (рост на 10%). Такие оценки приводят в сервисе по возврату проблемной задолженности ID Collect, чьи данные приводит "Коммерсантъ".

Однако на фоне роста абсолютных показателей доля закрытых сделок снизилась на 34%. Уменьшилась и цена, пишет "Ъ". Ддоля закрытых сделок значительно снизились. Это связано с общей кризисной ситуацией на рынке, мораторием на банкротства и трудностями взыскателей с иностранными акционерами, многие из которых входят в число крупнейших игроков коллекторского рынка. Во втором полугодии объем предложения на рынке цессии продолжит расти, полагают эксперты, а взыскатели будут активнее совершать сделки, однако показателей прошлого годацессии едва ли достигнет.