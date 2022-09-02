Наступит ли эпоха "Великой рефляции"

2 сентября. FINMARKET.RU - Период низкой инфляции в мире может быть окончательно завершен, говорится в отчете департамента инвестиционной стратегии Credit Suisse, с которым ознакомились " Ведомости ". По мнению аналитиков, к этому может привести раскол союзов Китая с Америкой (Chimerica, "Чаймерики") и Европы с Россией (Eurussia, "Евроссии").

В мире с низкой инфляцией было три столпа: дешевая рабочая сила иммигрантов удерживала уровень номинальной заработной платы неизменным в США, дешевые китайские товары повышали реальную заработную плату на фоне стагнации номинальной заработной платы, а дешевый российский природный газ подпитывал немецкую промышленность и Европу в целом, указывают эксперты Credit Suisse.

"Если блоки Chimerica и Eurussia прекратят свое существование как союзы, режиму низкой инфляции придет конец"», – пишут эксперты.

И хотя сегодня инвесторы полагают, что глобализация слишком велика, чтобы потерпеть неудачу, глобализация – это не банк, нуждающийся в спасении. Она нуждается в гегемоне для поддержания порядка, подчеркивают в Credit Suisse. Чтобы нынешний мировой порядок, его торговые договоренности и сеть глобальных цепочек поставок выдержали вызов со стороны ТРИКС, он должен быть быстро и решительно подавлен в духе доктрины Пауэлла, полагают аналитики.

Развитым экономикам в таких условиях потребуется усиление собственного технологического суверенитета. Чтобы преодолеть это, Западу придется влить триллионы в четыре типа проектов со сроком исполнения "вчера": 1) перевооружение (для защиты мирового порядка); 2) перепрофилирование (чтобы обойти блокады); 3) пополнение запасов и инвестирование (сырьевые товары); 4) переформатирование сетей (энергетический переход). Их выполнение легко может создать новый сырьевой суперцикл и простимулировать "Великую рефляцию" – осознанное увеличение темпов инфляции для развития экономики.

Период низкой инфляции в развитых странах закончился, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Инфляционное давление начнет ослабевать осенью, но останется высоким как минимум в ближайшие несколько кварталов: логистические проблемы, появившиеся после пандемийного кризиса, никуда не делись, а попытки Европы изолировать свою экономику от России гарантируют, что цены на энергоносители в обозримой перспективе, скорее, останутся высокими, отметил он. В таких условиях развитым странам придется пройти через рецессию, которая сможет уменьшить спрос и закрепить тренд на снижение инфляции, ожидает эксперт.

Пока мы видим, что в среднесрочной перспективе проинфляционные факторы преобладают, говорит преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. В их числе она называет деглобализацию и протекционизм, волатильность цен на энергоносители, климатические риски, проблемы, связанные с логистикой, а также многолетнюю мягкую риторику центробанков многих развитых стран и рост бюджетных расходов.