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01 сентября 2022 года 11:19
Коллекторов начали штрафовать за звонки друзьям должников
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Владимир Гердо/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Судебные приставы начали наказывать коллекторов, микрофинансовые организации и банкиров за звонки близким должников. Тревожить посторонних людей, даже самых близких и родных должнику, взыскатели не имеют права. Как напоминает "Российская газета", в прошлом году был принят закон, усиливший защиту должников. Взыскатели - будь то банкиры или коллекторы - отныне могут общаться с семьями и знакомыми должников только с письменного согласия указанных лиц, то есть родных и знакомых должника. "Фактически мы устанавливаем "презумпцию несогласия" граждан (кроме самих должников) на взаимодействие с коллекторами", - пояснила в свое время зампред Госдумы Ирина Яровая. Судебные приставы активно применяют новые нормы. Недавно, например, судебные приставы оштрафовали на 70 тысяч рублей микрофинансовую организацию, которая стала давить и на должницу, и на ее знакомого.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, коллекторы, штрафы
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