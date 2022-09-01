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01 сентября 2022 года 11:19

Коллекторов начали штрафовать за звонки друзьям должников

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Судебные приставы начали наказывать коллекторов, микрофинансовые организации и банкиров за звонки близким должников. Тревожить посторонних людей, даже самых близких и родных должнику, взыскатели не имеют права. Как напоминает "Российская газета", в прошлом году был принят закон, усиливший защиту должников. Взыскатели - будь то банкиры или коллекторы - отныне могут общаться с семьями и знакомыми должников только с письменного согласия указанных лиц, то есть родных и знакомых должника.

"Фактически мы устанавливаем "презумпцию несогласия" граждан (кроме самих должников) на взаимодействие с коллекторами", - пояснила в свое время зампред Госдумы Ирина Яровая.

Судебные приставы активно применяют новые нормы. Недавно, например, судебные приставы оштрафовали на 70 тысяч рублей микрофинансовую организацию, которая стала давить и на должницу, и на ее знакомого.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  коллекторы,  штрафы

 
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