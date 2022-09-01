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01 сентября 2022 года 10:49
Реформа техосмотра: следующий этап - утверждение новых тарифов
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DPA/TASS
1 сентября. FINMARKET.RU - В России с 1 сентября начинают действовать упрощенные правила технического осмотра автомобилей. Во вступающей в силу новой редакции правил ТО (утверждены постановлением правительства) список обязательных проверок легковых автомобилей, грузовиков и автобусов сокращен с 82 до 55 пунктов. Теперь на ТО не проверяют аптечку, огнетушитель, подтеки масла из двигателя, не контролируют работу стеклоомывателя, состояние тормозных трубок и уровень шума глушителя, пишет "Коммерсантъ". Вступающее в силу постановление правительства готовилось Минтрансом для упрощения процедуры ТО и снижения нагрузки на бизнес. На тему упрощения ТО пишет и "Российская газета". Издание отмечает, что техосмотр для автовладельцев физических лиц стал добровольным. В обязательном порядке его проходить потребуется только в том случае, если автовладелец только приобрел машину старше четырех лет либо собирается выехать за рубеж. Поправки, которые вступают в силу, были разработаны еще до того, как было принято решение о добровольности техосмотра. Их авторы хотели уменьшить нагрузку на пункты ТО, а также снизить время проведения проверок. Тем более что в прежнем списке были такие проверки, которые в обычном пункте ТО провести просто невозможно. Для этого требуются лабораторные условия. Речь идет о проверке шума выхлопной системы. Для таких замеров требуется, чтобы вокруг была абсолютная тишина. А пункты ТО, как правило, расположены в промзонах либо рядом с дорогами. Следующим этапом реформы техосмотра станет передача контроля за операторами ТО в Росаккредитацию и утверждение новых тарифов техосмотра в регионах, пишет "Коммерсантъ. "Каких-либо негативных последствий от вступления в силу постановления мы не ожидаем, - заявил "Ъ" глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. - В документе устранены некоторые дублирующие проверки, часть процедур оптимизирована". Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, подготовила приказ с новой методикой расчета тарифов на ТО для регионов (на чрезмерно низкие расценки ранее жаловались операторы ТО) — документ, по данным “Ъ”, находится на регистрации в Минюсте и может вступить в силу в ближайшее время.
Опубликовано Финмаркет
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