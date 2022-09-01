Бизнес в РФ поставили на паузу 3 тыс. зарубежных брендов

1 сентября. FINMARKET.RU - В России с марта свою деятельность приостановили 3 тыс. иностранных организаций, и 527 зарубежных предприятий уже ликвидированы. Это следует из данных Федеральной службы по труду и занятости, направленных в Госдуму., пишут "Известия"

Численность сотрудников, которые находятся в простое, выросла с 39 тыс. человек на 1 марта до 125,5 тыс. на 1 июля. Практически столько же работников обратились в Роструд за защитой своих прав, но на иностранных работодателей пожаловались только 483 работника. В правительстве уже прогнозировали, что по итогам 3-го квартала вдо 200 тыс. человек могут потерять работу.

В пресс-службе правительства запрос "Известий" переадресовали в Минтруд. Там напомнили, что всего в РФ почти 3,6 млн работодателей, порядка 54 млн человек работают по найму. В министерстве отметили: правительство приняло ряд мер для того, чтобы поддержать занятость, а также доходы граждан, которые оказались под риском увольнения. Например, потерявшим постоянную работу предлагают временные варианты - так называемые общественные работы, которые оплачивают параллельно с пособием по безработице. Такой поддержкой воспользовалось почти 65 тыс. человек. При этом сами предприятия, которые пока не функционируют и вывели сотрудников в простой или перевели на неполный день, могут получить финансовую поддержку от государства. Средства используют для оплаты труда временных работников. В этой программе участвуют 10,7 тыс. предприятий и более 111 тыс. работников.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал "Известиям", что парламентарии приступают к выработке дополнительных мер, которые будут способствовать занятости людей и противостоять безработице.

Сейчас на бирже труда зарегистрированы менее 1 млн россиян.