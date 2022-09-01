Промышленная ипотека под 3%

1 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий - промышленная. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% - для иных заемщиков. Это следует из письма замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных в Минфин и Минэкономразвития, пишут "Ведомости"

В июле премьер Михаил Мишустин на выставке "Иннопром-2022" заявлял, что правительство запустит промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки. Тогда председатель правительства назвал ставку по новому инструменту в 5% годовых.

Как указывает Беспрозванных в письме, ставка в 3% будет доступна юрлицам и ИП, включенным в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

Промышленная ипотека рассчитана на российские организации и индивидуальных предпринимателей в сфере промышленности, заем выдается на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт производственных объектов недвижимости. Максимальный объем кредита предлагается ограничить 2 млрд руб. и сроком до 10 лет, говорится в письме. Запуск механизма планируется в 4-м квартале 2022 г.

Предполагается, что правительство будет предоставлять субсидию банкам в размере "ключевая ставка минус 2 процентных пункта" ежеквартально, исходя из остатка задолженности, отмечается в документе. На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 8%, таким образом, правительство будет компенсировать банкам 6%. Согласно документу, проект постановления с механизмом компенсации банкам выпадающих доходов в рамках промышленной ипотеки прошел процедуру межведомственного согласования и сейчас дорабатывается в правительстве.