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Минпромторг предупредил предприятия торговли о DDoS-атаках на инфраструктуру электронного документооборота
01 сентября 2022 года 09:29
Промышленная ипотека под 3%
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Владимир Гердо/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Минпромторг разработал механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий - промышленная ипотека. Министерство планирует обеспечить ставку по ней в размере 3% годовых для инновационных технологических компаний и 5% - для иных заемщиков. Это следует из письма замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных в Минфин и Минэкономразвития, пишут "Ведомости". В июле премьер Михаил Мишустин на выставке "Иннопром-2022" заявлял, что правительство запустит промышленную ипотеку для того, чтобы бизнес мог покупать готовые производственные площадки. Тогда председатель правительства назвал ставку по новому инструменту в 5% годовых. Как указывает Беспрозванных в письме, ставка в 3% будет доступна юрлицам и ИП, включенным в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Промышленная ипотека рассчитана на российские организации и индивидуальных предпринимателей в сфере промышленности, заем выдается на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт производственных объектов недвижимости. Максимальный объем кредита предлагается ограничить 2 млрд руб. и сроком до 10 лет, говорится в письме. Запуск механизма планируется в 4-м квартале 2022 г. Предполагается, что правительство будет предоставлять субсидию банкам в размере "ключевая ставка минус 2 процентных пункта" ежеквартально, исходя из остатка задолженности, отмечается в документе. На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 8%, таким образом, правительство будет компенсировать банкам 6%. Согласно документу, проект постановления с механизмом компенсации банкам выпадающих доходов в рамках промышленной ипотеки прошел процедуру межведомственного согласования и сейчас дорабатывается в правительстве.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, промышленность, ипотека
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