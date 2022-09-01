Правила ввоза иномарок упростили

1 сентября. FINMARKET.RU - Популярныеможно ввозить в Россию без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Правительство включило их в список для параллельного импорта. Частные лица могли свободно ввозить иномарки и раньше. А теперь возможность импорта упростили и для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, разъясняют в Минпромторге.

Среди машин, которые вошли в список, есть большинство известных европейских и американских марок, пишет "Российская газета" . Это, например, Infiniti, Honda, Mercedes, Nissan, Volkswagen и Toyota. Теперь юрлицам - поставщикам авто не нужно опираться на нормы технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Потребуется только просто получить заключение о соответствии машины техническим требованиям у экспертной организации.

Если экспертная организация берется за работу, она в течение трех дней обязана заключить договор с лицом, затем проверить автомобиль, оформить заключение и внести его в реестр заключений об оценке единичного транспортного средства.

Постановление правительства будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Как считают эксперты, объемы ввоза автомобилей по системе параллельного импорта будут наращиваться. Однако, несмотря на то, что Россия разрешила ввозить иномарки без ОТТС, трудности могут возникнуть при вывозе машины из Евросоюза. Есть вероятность несогласия таможни ЕС, если не будет такого документа. Технический регламент Таможенного союза устанавливает наличие ОТТС. Россия может в рамках своей территории убрать ОТТС для импорта автомобилей, однако в последующем могут появиться проблемы при экспорте.

Спрос на иномарки с пробегом значительно вырос за последние месяцы. Так, 78 460 автомобилей ввезли россияне через таможню Владивостока за 7 месяцев этого года - это на 33% больше, чем за 7 месяцев 2021 г. Еще две с лишним тысячи авто ввезли с начала года на Сахалин.

Все это главным образом подержанные автомобили с правым рулем из Японии. Леворульные машины производства Южной Кореи и Китая занимают в общей массе совсем незначительную долю.