Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

31 августа. FINMARKET.RU - С сентября онлайн-магазинам запретят требовать от покупателей персональные данные, если это не предписано законом. Кроме того, закон будет защищать потребителей, в случае если их права были нарушены в уже подписанном договоре. Автолюбителей ждут новые программы в автошколах и требования к прохождению ТО, а владельцев смартфонов — предустановленные в телефонах приложения, пишут "Известия" в своем обзоре

Так, с начала месяца ужесточат, которое касается охраны персональных данных. В том числе компаниям запретят отказывать в услугах гражданам, которые не захотят предоставлять персональные данные (в случае если это не предписано законом). Это касается в том числе онлайн-магазинов, которые часто запрашивают у покупателей персональные данные, несмотря на то что это не является обязательным. Также запретят обработку биометрических данных несовершеннолетних. Если же утечка произойдет, операторы обработки персональных данных должны будут уведомить органы власти в течение 24 часов. За отказ заключать или исполнять договор с потребителем из-за его отказа предоставить персональные данные, если это не является обязательным, придется заплатить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Кроме того, с сентября вводится закон, предусматривающий дополнительную защиту прав потребителей. Так, с начала осени, в случае если договор ущемляет права потребителя, установленные законом, эти условия соглашения будут признаны ничтожными — а значит, не будут приниматься во внимание судом в случае возникновения споров.

На смартфоны, которые продаются в России, с начала осени будут предустанавливать российский магазин приложений. Нововведение касается только устройств, которые работают на операционной системе Android. Ранее в августе стало известно, что Минцифры предложило временно не привлекать к ответственности продавцов, которые будут реализовывать технику без отечественного ПО. Это связано в том числе с тем, что, для того чтобы выполнить требования закона, многим продавцам придется вскрывать упаковку товара.

Банки с универсальной лицензией теперь обязаны будут обеспечить физическим лицам возможность открывать счета и получать кредиты без личного присутствия. Теперь сделать это можно будет онлайн, после проведения идентификации в мобильном приложении или на сайте банка.

Также в сентябре начнет действовать закон, по которому в России должны создать единый реестр доноров костного мозга. Документ, помимо прочего, предусматривает и дополнительные права для тех, кто дал согласие на реальную трансплантацию, — в частности, доноры должны будут получить доступ к бесплатным обследованиям, лечению и реабилитации.

В силу вступят сразу два закона, направленных на защиту прав людей с ограниченными возможностями. Так, согласно одному из документов, школьники и студенты колледжей с инвалидностью получат право на гарантированное двухразовое питание, даже если они не проживают в учебных заведениях.

Кроме того, взрослые люди с инвалидностью I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе высшее или среднее профессиональное образование. Такая мера была принята для того, чтобы дать возможность тем, кто в связи с заболеванием или травмой утратил возможность работать по специальности, получить другую профессию. Позднее ее решили распространить и на тех, кто имел ограничения по здоровью с детства.

Автолюбителей ждет обновление примерных программ обучения в автошколах. Так, тем, кто учится на категорию B, увеличат количество часов, отпущенных на практическую подготовку в "городе", а вот время на "площадку", напротив, сократят. С 18 до 24 часов и с 32 до 38 часов соответственно. Кроме того, появятся новые программы переподготовки: например, для водителей мотоциклов, желающих получить права для управления автомобилем. Изменятся и требования, которые будут предъявлять к водителям в ходе техосмотра. Так, водителей освободят от необходимости предъявлять аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Выведут из-под контроля и падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Вместо измерения остаточной глубины теперь будут измерять только высоту рисунка протектора.

При обороте жилых и нежилых помещений начнут действовать единые правила. Права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места будут соотноситься с правом собственности на земельные участки, на которых расположены эти объекты.

Кроме того, изменятся и правила выбора управляющей компании. Теперь решение может быть принято, если за него проголосует более 50% от общего числа голосов на общем собрании собственников помещений. До этого достаточно было, чтобы выбор поддержали 25% всех собственников + 1 голос. Предполагается, что закон поможет свести к минимуму конфликтные ситуации, а также возможные случаи мошенничества.

Вносить данные в единую базу для формирования электронной путевки обяжут операторов и агентов

Также нововведения ожидаются и в вопросах распоряжения долями: в перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого собственника. Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от "черных риелторов" и мошеннических сделок.

А вот изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях, теперь сможет суд.

Для туристов, путешествующих по России, и туроператоров с сентября обязательной станет так называемая электронная путевка. Это значит, что туроператоры обязаны будут после заключения договора вносить все данные о туристах, включая сроки и направления поездки, в единую базу данных. Похожая система действовала и ранее, но не была обязательной. Правда, и с сентября никаких санкций для нарушителей сразу не последует — их должны ввести позднее.