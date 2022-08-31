Граждане ищут новые альтернативы своим валютным вкладам

31 августа. FINMARKET.RU - В связи с тем что доллар и евро стали "токсичными" и уже далеко не самыми безопасными валютами внутри России, клиенты банков и брокеров ищут новые альтернативы своим валютным вкладам. "Ведомости" опросили банки, брокеров и управляющие компании о том, что их клиенты делают со своими валютными вкладами и какие из вариантов избавления от "токсичных" валют наиболее надежные и востребованные.

За июль доля валютных вкладов в розничном депозитном портфеле банков снизилась с 14 до 11,5%, отмечал ЦБ: она обновила исторический минимум конца 2007 г. (12,9%). По данным ЦБ, в июле россияне хранили на счетах и депозитах всего 33,8 трлн руб., таким образом, в валюте лежит 3,9 трлн руб., или порядка $63,6 млрд по курсу на 1 августа.

Значительное количество валюты граждане вывели на зарубежные счета и вклады. Пик выхода из валютных вкладов в другие инструменты пришелся на июнь и июль, это касается и выводов за рубеж, говорит представитель "Тинькофф инвестиций". По его словам, сейчас тренд нисходящий: в августе объем выводов валюты уже в 3 раза меньше, чем в июне.

Банки фиксируют кратный рост спроса граждан на золото в слитках как среди состоятельных клиентов, так и среди массового сегмента.

Ограничения, связанные с валютными операциями, оказали заметное влияние на структуру сбережений граждан, поэтому у физлиц значительно вырос интерес к инвестициям в золото, говорит исполнительный директор управления операциями с драгоценными металлами банка "Уралсиб" Андрей Васильев.

Тренд на покупку золота подтверждают и брокеры.

Некоторые банки начали запускать специальные рублевые вклады под высокие проценты для тех клиентов, которые конвертируют валюту в рубли.

Банковские вклады – наиболее простой и понятный инструмент, который не требует дополнительного контроля за движением рынка, расходов на хранение, не возникает дельта при покупке-продаже, говорит заместитель председателя правления "Абсолют банка" Антон Павлов. ВТБ фиксирует повышенный спрос россиян на рублевые продукты: с начала года портфель сбережений банка в рублях вырос более чем на 600 млрд руб., клиенты открыли 4,6 млн депозитов и накопительных счетов в рублях, говорит представитель банка.

На фоне повышенных рисков владения иностранной валютой наблюдается рост интереса клиентов к альтернативным инструментам, таким как рублевые облигации и облигации в юанях, акции и драгметаллы, говорит представитель"Тинькофф инвестиций".

Банки предлагают вклады и накопительные счета в юанях. Есть и другие валюты.

Сдавать валюту по текущему низкому курсу невыгодно, ведь санкционное давление на российскую экономику сохранится и даже будет нарастать, поэтому есть смысл просто подождать лучших времен, советует аналитик ФГ Финам» Александр Потавин.

Для клиентов с умеренным риском наиболее привлекательна конвертация долларов в юань, советует начальник отдела инвестиционного консультирования ультрасостоятельных клиентов ИК "Велес капитал" Никита Лосихин.

Часть валюты можно перевести в наличные доллары, физическое золото, в валюты и активы дружественных стран по примеру бюджетного правила (Китай, Индия, Казахстан, Армения), рекомендует Лосихин. Для более агрессивных инвесторов эксперт советует рассмотреть покупку акций экспортеров на Московской бирже, так как они могут выступать хеджем от ослабления рубля, а также обратить внимание на акции в гонконгских долларах на СПБ Бирже.