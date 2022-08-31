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31 августа 2022 года 08:59
Потребкредитование: просрочка увеличивается
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Григорий Сысоев/ТАСС
31 августа. FINMARKET.RU - По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам июля просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла, пишет Коммерсантъ". В сегменте кредитов наличными и кредитных карт уровень просрочки составил по итогам июля 102,5 млрд и 40,7 млрд рублей против, 101,2 млрд и 39,7 млрд рублей в июне. Исключение составили сегменты POS- и автокредитования, где наметилась незначительная положительная динамика. Однако, это неспособно переломить общий тренд на рынке. При этом банки сохраняют жесткую скоринг-политику, одобрение получает лишь каждая третья заявка на рынке потребкредитования. По итогам года эксперты ждут роста уровня просроченной задолженности, хотя и не такого масштабного, как в разгар пандемии.
Опубликовано Финмаркет
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