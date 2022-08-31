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31 августа 2022 года 08:45
В России появятся новые бренды ПК и ноутбуков
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Донат Сорокин/ТАСС
31 августа. FINMARKET.RU - На российский рынок выходит китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike, сообщает "Коммерсантъ". Поставлять устройства в РФ будут "Марвел-Дистрибуция", OCS и "Треолан". В продажу уже поступил и другой бренд игровых ноутбуков от Haier, куда входит Machenike — Thunderobot. До начала военных действий на Украине в сегменте лэптопов для геймеров в России лидировали Asus, Lenovo, Acer и HP, но эти бренды ограничили поставки в страну. Эксперты ожидают появления на российском рынке все большего числа китайских брендов ноутбуков, но сомневаются в востребованности именно игровых моделей из-за сравнительно высокой стоимости.
Опубликовано Финмаркет
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