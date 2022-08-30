Мошенники вооружились брендами уходящих из РФ компаний

30 августа. FINMARKET.RU - На фоне массового ухода иностранных производителей и поставщиков из России в интернете пятикратно выросло число сайтов, маскирующихся под зарубежные бренды. В первом полугодии количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных брендов, увеличилось на 579% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Коммерсант", ссылающийся на данные Group-IB. По оценке компании, для привлечения внимания жертв злоумышленники используют уже более 2,1 тыс. мировых брендов и торговых марок компаний из сферы онлайн-ритейла, телекоммуникаций, сферы услуг, банковского сектора и т. д.

Как пишет "Ъ", на таких порталах предлагается заказать недоступные в магазинах товары, например из IKEA, или совершить покупку в AppStore. Со временем спрос на товары ушедших из России брендов стабилизируется, считают эксперты, а пользователи научатся отличать новых поставщиков, ввозящих товары вполне официально, но не от лица самих брендов, от мошенников. Пока же гражданам просто нужно быть внимательнее.