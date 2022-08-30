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30 августа 2022 года 11:05
Страховки по кредитам: что будет с 1 октября
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. Кирилл Кухмарь/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Банки планируют повысить стоимость страховок по потребкредитам с 1 октября, пишут "Известия". Как пояснили изданию в финансовых организациях, это произойдет в связи со вступлением в силу новых требований ЦБ к полисам. Правила регулятора призваны повысить прозрачность оформления таких страховок, сократить список исключений из покрытия и увеличить уровень возмещений по ним. В банках не сообщили, каким будет повышение, но эксперты оценивают рост в 10–20%. Как показывает экономическая практика, ужесточение требований к продукту ведет к росту его стоимости, констатировал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, чье мнения приводит газета. Он подчеркнул, что у каждой компании рост цен будет высчитываться по индивидуальным критериям в зависимости от того, насколько масштабно придется дорабатывать уже существующие продукты. Эксперт предположил, что диапазон повышения может составить 10–20%. Вместе с тем на рынке опасаются, что финансовые организации не успеют в срок адаптировать системы под новые правила.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, банки, потребкредиты, страховки
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