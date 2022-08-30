.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Страховки по кредитам: что будет с 1 октября
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

30 августа 2022 года 11:05

Страховки по кредитам: что будет с 1 октября

 0  
. Кирилл Кухмарь/ТАСС
. Кирилл Кухмарь/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Банки планируют повысить стоимость страховок по потребкредитам с 1 октября, пишут "Известия". Как пояснили изданию в финансовых организациях, это произойдет в связи со вступлением в силу новых требований ЦБ к полисам. Правила регулятора призваны повысить прозрачность оформления таких страховок, сократить список исключений из покрытия и увеличить уровень возмещений по ним. В банках не сообщили, каким будет повышение, но эксперты оценивают рост в 10–20%.

Как показывает экономическая практика, ужесточение требований к продукту ведет к росту его стоимости, констатировал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, чье мнения приводит газета. Он подчеркнул, что у каждой компании рост цен будет высчитываться по индивидуальным критериям в зависимости от того, насколько масштабно придется дорабатывать уже существующие продукты. Эксперт предположил, что диапазон повышения может составить 10–20%.

Вместе с тем на рынке опасаются, что финансовые организации не успеют в срок адаптировать системы под новые правила.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  потребкредиты,  страховки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.