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30 августа 2022 года 10:34
Углю ищут экспортные маршруты
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dpa/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Правительство ищет пути увеличения экспорта угля через порты юга России Но проблем с южным железнодорожным полигоном не меньше, чем с восточным, пишут "Ведомости". По итогам совещания по текущей ситуации в регионах с вывозом угля первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэнерго подготовить и направить предложения по расширению маршрутов экспорта угля, а также по формированию транспортных тарифов для вывоза угля через порты юга РФ из-за роста потребности российских предприятий в экспорте на этом направлении. Как отметил Белоусов, важно обеспечить "прозрачное формирование тарифов на всех этапах логистической цепочки, начиная от погрузки в вагоны и заканчивая ценообразованием на перевалку в портах". Заместитель гендиректора Института путей естественных монополий Владимир Савчук, мнение которого приводят "Ведомости", отмечает, что трудностей для грузоотправителей на южном полигоне РЖД даже больше, чем на восточном: здесь высокая интенсивность пассажирского движения, необходимость перевозок в рамках СВО, незавершенность проектов развития инфраструктуры. По словам начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, при текущих ценах на российский энергоуголь в портах Черного и Азовского морей (около $130/тонна) поставки остаются выгодными для производителей Кузбасса и Хакасии, экспорт идет в основном в Турцию и Северную Африку. Представитель Минэнерго сообщил "Ведомостям", что из-за ограничений по вывозу угля на восток "рассматриваются варианты по увеличению объемов вывозимой угольной продукции в южном и северо-западном направлениях". Он добавил, что в зависимости от принятых предложений будут выработаны решения "для обеспечения прозрачных решений по формированию тарифов по всей логистической цепочке".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: .РФ.уголь, экспорт.маршруты
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