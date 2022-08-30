Углю ищут экспортные маршруты

30 августа. FINMARKET.RU - Правительство ищет пути увеличения экспорта угля через порты юга России

Но проблем с южным железнодорожным полигоном не меньше, чем с восточным, пишут "Ведомости".

По итогам совещания по текущей ситуации в регионах с вывозом угля первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэнерго подготовить и направить предложения по расширению маршрутов экспорта угля, а также по формированию транспортных тарифов для вывоза угля через порты юга РФ из-за роста потребности российских предприятий в экспорте на этом направлении. Как отметил Белоусов, важно обеспечить "прозрачное формирование тарифов на всех этапах логистической цепочки, начиная от погрузки в вагоны и заканчивая ценообразованием на перевалку в портах".

Заместитель гендиректора Института путей естественных монополий Владимир Савчук, мнение которого приводят "Ведомости", отмечает, что трудностей для грузоотправителей на южном полигоне РЖД даже больше, чем на восточном: здесь высокая интенсивность пассажирского движения, необходимость перевозок в рамках СВО, незавершенность проектов развития инфраструктуры. По словам начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, при текущих ценах на российский энергоуголь в портах Черного и Азовского морей (около $130/тонна) поставки остаются выгодными для производителей Кузбасса и Хакасии, экспорт идет в основном в Турцию и Северную Африку.

Представитель Минэнерго сообщил "Ведомостям", что из-за ограничений по вывозу угля на восток "рассматриваются варианты по увеличению объемов вывозимой угольной продукции в южном и северо-западном направлениях". Он добавил, что в зависимости от принятых предложений будут выработаны решения "для обеспечения прозрачных решений по формированию тарифов по всей логистической цепочке".