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30 августа 2022 года 10:14
Минпромторг подготовил предложения по поддержке промкластеров
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Сергей Бобылев/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг по поручению президента подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых - импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них - обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты, следует из документа Минпромторга с перечнем мер от 22 августа. на который ссылаются "Ведомости". Кроме этого, ведомство хочет гарантировать закупку произведенной продукции с помощью механизма специнвестконтрактов. Сейчас в реестр Минпромторга включено 48 промышленных кластеров. Предложения имеют фундаментальный характер и направлены на создание широкой линейки льгот и преференций для участников промышленных кластеров, считает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, мнение которого приводит газета.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, промкластеры, господдержка
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