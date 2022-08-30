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30 августа 2022 года 10:14

Минпромторг подготовил предложения по поддержке промкластеров

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Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг по поручению президента подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых - импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них - обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты, следует из документа Минпромторга с перечнем мер от 22 августа. на который ссылаются "Ведомости". Кроме этого, ведомство хочет гарантировать закупку произведенной продукции с помощью механизма специнвестконтрактов.

Сейчас в реестр Минпромторга включено 48 промышленных кластеров. Предложения имеют фундаментальный характер и направлены на создание широкой линейки льгот и преференций для участников промышленных кластеров, считает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, мнение которого приводит газета.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  промкластеры,  господдержка

 
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