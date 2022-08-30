В России растет спрос на услуги ломбардов

30 августа. FINMARKET.RU -россиян на услуги ломбардов на начало года вырос по сравнению с допандемийным и докризисным уровнем на 25-30%, следует из данных, предоставленных "Независимой газете" Ассоциацией развития ломбардов. Причем до 40% от заложенного портфеля изделий у ломбардов остались "в кладовых" по ценам, по которым их невозможно безубыточно продать.

Как сообщил директор по маркетингу Мосгорломбарда Дмитрий Меликсетян, есть тренд на рост объема выдачи: по всей отрасли этот показатель увеличился на 17% с начала пандемии, в том числе благодаря росту среднего чека - до 13,5 тыс. руб.

Меликсетян отметил, что портрет клиента сейчас примерно такой: 50% - молодые, до 35 лет. Вторая по численности группа - люди среднего возраста, от 36 до 55 лет, это примерно 40%. Еще 10% - люди старшего возраста. "Мы видим, что аудитория молодеет, это связано как с ростом популярности ломбардного займа, так и с повышением востребованности займов под залог электроники, где аудитория традиционно молодая", - сказал он.

А по профессиональному признаку "самая большая группа - специалисты низшего и среднего звена, рабочие: более 50% клиентов". "На пенсионеров приходится около 13%, есть госслужащие (5%), студенты - 5,5%", - сообщил Меликсетян.

Помимо этого, среди заемщиков около 5% приходится на предпринимателей. При этом прослеживается тенденция к увеличению доли таких заемщиков.

По его оценкам Меликсетяна, "часто для ИП ломбард - чуть ли не единственный способ получить заем". Так что в целях поддержки малого бизнеса на фоне санкций вводятся в том числе специальные быстрые B2B (бизнес для бизнеса) займы, в рамках которых перечень имущества, принимаемого в залог, существенно расширяется по сравнению со стандартным: это могут быть не только ювелирные украшения, изделия из натурального меха, электроника и бытовая техника, но и автозапчасти, мебель, строительные товары, средства для красоты, бытовая химия, товары для животных и др.