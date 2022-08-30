За 1-е полугодие число получателей маткапитала сократилось на 12,6%

30 августа. FINMARKET.RU - За 1-е полугодие 2022 года число получателей маткапитала сократилось на 12,6% и составило 517 тыс. человек, заключили аудиторы Счетной палаты, проанализировав отчетность Пенсионного фонда, пишет "Коммерсант"

Основные способы использования средств: погашение ипотеки, оплата образования ребенка или формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Как следует из данных, за время действия программы ею воспользовались 12,3 млн семей.

В 1-м полугодии т.г на такие выплаты, как подсчитали аудиторы Счетной палаты, ПФР потратил 191,5 млрд руб., что на 3,2 млрд руб. меньше расходов такого же периода 2021 года.

Всего на реализацию программы в годовом бюджете фонда предусмотрено 443 млрд руб. В этом году размер выплат по программе вырос на 8,4%, так что зафиксированное сокращение обусловлено снижением числа получателей сертификата. Оно же, в свою очередь, могло произойти из-за сокращения рождаемости в стране.

Так, за первые 6 месяцев 2022 года рождаемость снизилась в годовом выражении на 6,3%, свидетельствуют данные Росстата.