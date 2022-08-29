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29 августа 2022 года 09:45
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам - еще одна попытка
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
29 августа. FINMARKET.RU - ЛДПР анонсировала внесение в Госдуму законопроекта об индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, пишет "Российская газета". Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы фракции, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Нормальный перерасчет, нормальная индексация пенсий", - отмечает Нилов. И добавляет, что законопроект разработал в соавторстве с членами Совета Федерации. Так, в частности, предлагается внести в Федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3). Также с 1 января 2023 года предлагается возобновить индексацию страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии работающих пенсионеров. Как отмечает "РГ", это не первый законопроект ЛДПР, касающийся возвращения индексации пенсий работающих пенсионеров. В июле 2021 года аналогичный документ уже вносился в Госдуму. "Это насущный вопрос социальной справедливости, вопрос возврата доверия людей, имеющих полное право на честную компенсацию выплат за честный многолетний труд", - подчеркнул тогда Нилов. До 2016 года ежегодная индексация пенсий касалась всех пенсионеров, независимо от того, работают они или нет. Но в связи с дефицитом федерального бюджета в 2015 году индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили. С 2016 года они стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Она эквивалентна трем пенсионным коэффициентам. С 1 августа 2022 года максимальная прибавка равна 354 рублям. Страховые же пенсии неработающим пенсионерам индексируются ежегодно с 1 января. Сегодня в России продолжают работать порядка 10 миллионов пенсионеров.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, пенсии, перерассчет, предложение
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