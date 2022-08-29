В России создадут систему проверки данных абонентов

29 августа. FINMARKET.RU - В России хотят создать единую государственную систему проверки данных абонентов. Как пишут "Известия", такой законопроект стоит в плане приоритетных к рассмотрению в осеннюю сессию Госдумы. Первое чтение документ прошел еще в 2019 году, однако до сих пор не рассматривался из-за неопределенности статуса системы. Документом предлагается создать в России единую информационную систему проверки сведений об абонентах (ЕИС ПСА). Операторы мобильной связи должны будут передавать в нее известную им информацию (паспортные данные и номер телефона), чтобы банки, а также операторы платежных систем и другие организации могли проверить информацию о гражданах. Документ был принят Госдумой в первом чтении еще в 2019 году, однако с тех пор не рассматривался.

Как сообщил газете глава комитета по финрынкам Анатолий Аксаков, сейчас решено, что она будет государственной. По его словам, система поможет бороться с мошенниками, которые используют при совершении банковских сделок или получении кредитов незарегистрированные сим-карты. В большинстве фракций инициативу готовы поддержать. Эксперты считают ее логичной, но при этом важно, чтобы закон работал не только в интересах банков, но и граждан.