Свободный импорт могут продлить на 2023 год

29 августа. FINMARKET.RU - Розница предлагает Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год. АКИТ (объединяет Ozon, "Яндекс.Маркет", "М.Видео" и другие сети) готовит соответствующее письмо в ведомство, пишут "Известия", ссылающиеся на президента организации Артема Соколова. Он уточнил, что если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий. Крупные международные бренды продолжают покидать потребительский рынок, но их товары активно ввозят в страну по параллельному импорту.

В случае отмены параллельного импорта исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции, продолжил глава АКИТ. По его мнению, это значит, что потребитель в большинстве случаев получит контрафакт, причем по высокой цене: правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.

В Минпромторге "Известиям" сказали, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено. Продлить режим действия параллельного импорта в России можно по решению правительства, напомнили в ФАС.

"Служба много лет поддерживала установление на территории РФ международного принципа исчерпания прав (возможенлюбых товаров без разрешения правообладателей), который действовал в стране до 2002 года, — добавили в антимонопольной службе. — Такой подход позволит обеспечить потребность российских граждан в товарах иностранного производства и удовлетворить внутренний спрос. Важно, что при этом цены на товары будут снижены, ведь образуется ценовая конкуренция между дистрибьюторами и свободными импортерами".