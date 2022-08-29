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29 августа 2022 года 08:47
Портфель МФО восстанавливается быстрее банковского
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
29 августа. FINMARKET.RU - После весеннего "паралича", возникшего на фоне начала военных действий на Украине и нескольких раундов жестких санкций против РФ, выдачи займов МФО восстанавливают быстрее, чем банковское кредитование, пишет "Коммерсантъ", приводящий данные исследования "Эксперт РАО", посвященным итогам полугодия на микрофинансовом рынке. Так, если портфель потребительских кредитов в банках сократился за первое полугодие на 2%, то у МФО объем выданных займов вырос почти на 20%. Выдачи банковских потребительских кредитов сократились более чем на 40% за отчетный период, а выдачи микрозаймов за тот же период показали прирост более 25%, подчеркивают аналитики "Эксперт РА". На перспективу микрофинансисты пока смотрят с осторожностью, пишет "Ъ".
Опубликовано Финмаркет
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