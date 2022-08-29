Портфель МФО восстанавливается быстрее банковского

29 августа. FINMARKET.RU - После весеннего "паралича", возникшего на фоне начала военных действий на Украине и нескольких раундов жестких санкций против, выдачи займоввосстанавливают быстрее, чем банковское кредитование, пишет "Коммерсантъ", приводящий данные исследования "Эксперт РАО", посвященным итогам полугодия на микрофинансовом рынке.

Так, если портфель потребительских кредитов в банках сократился за первое полугодие на 2%, то у МФО объем выданных займов вырос почти на 20%.

Выдачи банковских потребительских кредитов сократились более чем на 40% за отчетный период, а выдачи микрозаймов за тот же период показали прирост более 25%, подчеркивают аналитики "Эксперт РА".

На перспективу микрофинансисты пока смотрят с осторожностью, пишет "Ъ".