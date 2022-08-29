Госсектор РФ может подвергнуться масштабной атаке хакеров

29 августа. FINMARKET.RU - Система мониторинга даркнета DLBI зафиксировала всплеск интереса злоумышленников к покупке баз данных, содержащих хеши паролей (зашифрованные коды, которые присваиваются пользователю и используются для идентификации) российских сервисов и сайтов. Об этом пишет “Коммерсантъ", ссылающийся на представителей компании DLBI. По их оценкам, спрос на подобный сегмент наблюдается впервые и рост можно оценивать только с нулевой базы.

Эксперты компании пришли к выводу, что целью сбора стало выявление логинов и паролей, принадлежащих госслужащим и сотрудникам крупных компаний для последующего использования их при взломах критической информационной инфраструктуры (ТЭК, финансовые организации, операторы связи и др.).

"Рост интереса к этим данным говорит о подготовке масштабной атаки на госсектор в ближайшее время",— полагают в DLBI.