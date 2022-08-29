В России предлагается ввести регулирование цен на уголь

29 августа. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже для государственных и муниципальных нужд, а также проработать возможность госрегулирования цен надля ТЭС Дальнего Востока, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на рекомендации по итогам прошедшего в июле заседания экспертного совета при комитете. В документе отмечается, что они направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти и правительство. Зампредседателя комитета Валерий Селезнев уточнил "Ведомостям", что рекомендации ушли 25 августа.

В обсуждении в рамках экспертного совета принимали участие представители Минэнерго, ФАС, товарной биржи СПбМТСБ, а также "Русгидро" и угольного холдинга СУЭК (обе компании присутствуют в ТЭК Дальнего Востока). В материалах к заседанию указано, что с увеличением цен на энергетический уголь на мировых рынках растут ивнутри страны. Рост для отдельных генераторов в 2021 г., как следует из документа, достигал 100–300%, указывает газета.

Комитет Госдумы рекомендовал также разработать проект закона, дающий право государственным и муниципальным учреждениям покупать уголь "на организованных (биржевых) торгах". Изменения предлагается внести в закон № 44-ФЗ "О контрактной системе". В материалах круглого стола говорится, что "Минэнерго совместно с регуляторами рынка уже формирует предложения по внесению таких изменений".

Представитель Минэнерго заявил, "Ведомостям", что предлагаемые изменения "создадут конкуренцию, которая снизит количество посредников при закупке угля и обеспечит прозрачность сделок". По данным ведомства, на нужды населения и коммунально-бытовых потребителей в 2021 г. поставлено 27,7 млн т угля, за шесть месяцев 2022 г. – 11,9 млн т.