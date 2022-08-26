Криптоаферисты возвращаются в офлайн

26 августа. FINMARKET.RU - Впервые за последние годы впоявилась тенденция перехода в офлайн организаторов финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, специализирующихся на инвестициях в криптовалюты и расчетах ими. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Центробанка.

Как следует из статистики, в 1-м полугодии регулятор выявил свыше чем в 6,5 раз больше финпирамид, чем за аналогичный период 2021 г. - 954 против 146.

При этом продолжился рост количества проектов, предлагающих инвестиции в криптовалюты и псевдокриптовалюты. В 1-м полугодии более 56% финансовых пирамид (537 субъектов) привлекали средства в различных виртуальных деньгах или рекламировали вложения в такие активы. В самом ЦБ такой всплеск объясняли тем, что из-за санкций резко изменилась работа финансовых институтов, чем и воспользовались злоумышленники.

В основном нелегалы действовали в онлайн-пространстве, причем большая часть вообще не затруднялась реальным "строительством", а просто быстро собирали деньги, как правило, небольшие взносы, и исчезали. Также мошенники предлагали внести средства на счет с использованием криптовалюты и нелегальных форекс-дилеров, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Нелегалы всегда активно используют актуальную повестку, отметили там. При этом у подобных проектов появилась тенденция перехода в офлайн, но пока процент таких схем невелик.

В ЦБ рассказали, как работает такая схема: мошенники могут предложить клиенту посетить офис, чтобы лично передать учетные данные для входа на закрытый сайт, или предлагают торговать непосредственно в офисах на якобы специальных серверах с выходом на международные торговые площадки.

"Потенциальным жертвам предлагают пополнить счет наличными либо совершить самостоятельный обмен денежных средств на различных, чаще всего рекомендованных нелегалами криптовалютных биржах", - отметили в ЦБ.

В Центробанке возвращение нелегалов в офлайн считают чрезвычайно опасной тенденцией, так как очно "развести" клиента на большие суммы гораздо проще. И люди, которые покупаются на такие предложения, рискуют потерять не только деньги, приготовленные для инвестиций в криптовалюту, но и все свои средства.