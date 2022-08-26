Минстрой предлагает разрешить "доприватизацию" объектов водоснабжения

26 августа. FINMARKET.RU - Введенный в 2013 году запрет на приватизацию объектов водоснабжения планируется смягчить.разработал законопроект, согласно которому подобное имущество можно будет вносить в уставный капитал АО, более 50% акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности, пишет "Коммерсант"

Согласно законопроекту, внесение объектов в уставный капитал АО будет сопряжено с обязательствами по строительству, реконструкции и модернизации объектов - суммы амортизации по полученному имуществу разрешается направлять только на финансирование капвложений в рамках инвестпрограммы.

Как полагают в Минстрое, это должно "лишить возможности организаций эксплуатировать имущество без улучшения потребительских свойств предоставляемой населению коммунальной услуги".

Послабление, подчеркивает Минстрой, не повлечет утраты контроля государства над объектами - он сохранится в опосредованной форме в рамках полномочий акционера. В целом свою инициативу Минстрой объясняет желанием сократить количество бесхозяйных объектов водоснабжения.