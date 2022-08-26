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26 августа 2022 года 08:42

Минстрой предлагает разрешить "доприватизацию" объектов водоснабжения

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Сергей Мальгавко/ТАСС
26 августа. FINMARKET.RU - Введенный в 2013 году запрет на приватизацию объектов водоснабжения планируется смягчить. Минстрой разработал законопроект, согласно которому подобное имущество можно будет вносить в уставный капитал АО, более 50% акций которых находятся в государственной или муниципальной собственности, пишет "Коммерсант".

Согласно законопроекту, внесение объектов в уставный капитал АО будет сопряжено с обязательствами по строительству, реконструкции и модернизации объектов - суммы амортизации по полученному имуществу разрешается направлять только на финансирование капвложений в рамках инвестпрограммы.

Как полагают в Минстрое, это должно "лишить возможности организаций эксплуатировать имущество без улучшения потребительских свойств предоставляемой населению коммунальной услуги".

Послабление, подчеркивает Минстрой, не повлечет утраты контроля государства над объектами - он сохранится в опосредованной форме в рамках полномочий акционера. В целом свою инициативу Минстрой объясняет желанием сократить количество бесхозяйных объектов водоснабжения.


Опубликовано Финмаркет
 
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