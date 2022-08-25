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25 августа 2022 года 10:09
Доходы бюджета в виде дивидендов госкомпаний упадут почти вдвое
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Артем Геодакян/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Бюджет в этом году получит около 300 млрд руб. доходов от дивидендов компаний с госучастием, подсчитали в "БКС мир инвестиций" по просьбе "Ведомостей". Это почти в 2 раза – на 46% – меньше, чем в 2021 г. Тогда бюджет получил 551 млрд руб. доходов в виде дивидендов госкомпаний. Средняя сумма таких поступлений за последние три года – около 600 млрд руб. Более 55% поступлений в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний в этом году придется на "Роснефть", оценил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. В число крупнейших плательщиков, по его оценкам, также вошли "Транснефть" и "Татнефть", которые обеспечат около 20 и 10% дивидендных доходов казны соответственно. От "Роснефти" в казну поступит 170 млрд руб., от "Транснефти" – 59,8 млрд руб., от "Татнефти" – 40 млрд руб. Если бы "Газпром" не отказался от выплат за 2021 г., то его доля в совокупном объеме поступлений могла бы составить около 66%, а доля "Роснефти" опустилась бы до 18%, отметил Пучкарев. Помимо "Газпрома" от выплат дивидендов за 2021 г. также отказались Сбербанк, ВТБ, "Алроса", "Россети", "Совкомфлот", пишут "Ведомости".
Опубликовано Финмаркет
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