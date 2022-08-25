В России стартовали продажи туров с кешбэком в 20%

25 августа. FINMARKET.RU - В России открылись продажи туров по стране с кешбэком. Можно вернуть 20% стоимости путешествия, максимально 20 тыс. рублей. Для бронирований гостиниц на Дальнем Востоке максимальная сумма компенсации - 40 тыс. рублей. Купить тур, круиз или забронировать гостиницу нужно до 10 сентября, пишет "Российская газета".

Издание сообщает. что само путешествие должно проходить в период с 1 октября до 25 декабря 2022 года. Для круизов срок больше - с 1 сентября и до закрытия навигации, но не позднее 25 декабря.

Отправиться в путешествие можно в любой регион России.

Продолжительность тура или брони в отеле должны быть не менее трех ночей. Это новое условие. Ранее достаточно было забронировать гостиницу или купить тур на две ночи.

Остальные условия программы прежние. Оплатить покупку нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. На эту же карту вернется часть денег.

Бронировать можно туры, круизы, а также проживание в санаториях, пансионатах, отелях. Все предложения представлены на сайте мирпутешествий.рф. Здесь можно найти как предложения напрямую от отелей, туроператоров, так и предложения от агрегаторов, которые также являются участниками программы.

В компании Ostrovok.ru, поясняют, что в программе участвуют только средства размещения, прошедшие государственную классификацию. По словам представителя компании Аниты Гусич, сейчас сервис предлагает около 90 тыс. доступных для бронирования отелей, при этом участники программы помечены специальным знаком.

Приобретать можно неограниченное количество туров.придет за каждую поездку.