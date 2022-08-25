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25 августа 2022 года 09:20
Пенсионеры оказались наименее подвержены интернет-атакам
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Владимир Смирно/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Самыми устойчивыми к фишинговым атакам в 2022 году стали люди старше 55 лет: на уловки злоумышленников в интернете попадались лишь 20% людей этого возраста, переходивших по вредоносным ссылкам. Такие данные содержатся в исследовании ВТБ, данные из которого приводят "Известия". Немного более подверженными этому виду мошенничества были молодые люди (18–34 года): они теряли деньги в интернете при посещении опасных ресурсов в 22% случаев. Чаще других на фишинг попадались люди 35–44 лет (32%) и 45–54 лет (25%). Данные ЦБ о категориях жертв содержатся лишь в отчете Банка России за 2020 год. В соответствии с ним на людей старше 50 лет приходилась почти половина случаев кибермошенничества. Вместе с тем злоумышленники чаще атакуют мужчин: в 52% случаев деньги в интернете крадут у них. В число регионов с наибольшим количеством фишинговых атак вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская и Иркутская области, а с наименьшим — субъекты Северного Кавказа. Таким образом, по данным ВТБ, среднестатистический портрет жертвы фишинга — это мужчина среднего возраста, проживающий в столичном регионе
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, население, интернет-атаки
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