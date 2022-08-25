МФО ужесточают отбор заемщиков

25 августа. FINMARKET.RU - Микрофинансисты (МФО) снова начали обращать пристальное внимание на место работы потенциальных заемщиков. Они ужесточают скоринг для работников отраслей, которые могут особенно пострадать в текущий кризис. В основном, как пишет "Коммерсантъ", отказы в займах получают граждане, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании. Также подозрительнык услугам, от которых люди в первую очередь отказываются на фоне падения доходов, пишет газета, приводя данные онлайн-сервиса кредитования Moneyman, который проанализировал отказы по заявкам заемщиков из ряда отраслей в июле 2019–2022 годов, по сравнению с пандемийным 2020 годом в 2022 году значительно выросла доля отказов для заемщиков, занятых в фитнесе, киноиндустрии и автобизнесе. Число отказов им выросло на 2, 8 и 7 п. п., до 86%, 88% и 84% соответственно. В докризисном 2019 году доля отказов в сегментах была ниже 30%, а в 2021 году, когда началось восстановление после пандемии, — ниже 70%.

При этом снизилась доля отказов для заемщиков из тех отраслей, которые в пандемию выглядели рискованными. Например, растет процент одобрений для тех, кто занят в сфере красоты, на предприятиях розничной торговли, в строительстве, отмечает пример председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.