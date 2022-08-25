Треть россиян не намерена покупать криптовалюты

25 августа. FINMARKET.RU - Треть россиян не намерена когда-либо покупать криптовалюты, а хорошо, причем по собственным оценкам, в них разбираются лишь 6% граждан (из 2,1 тыс. активных интернет-пользователей из городов с населением от 100 тыс.), опрошенных Tangem, пишет "Коммерсантъ", ознакомившийся с опросом. Сам термин знают почти 80% респондентов.

Положительно к цифровым валютам относится менее половины (45%) опрошенных, почти столько же (46%) настроены к ним нейтрально, а 9% — негативно.

Больше всего позитива вызывает возможность зарабатывать (44%), а больше всего негатива — отсутствие материального подкрепления (68%).

Эксперты объясняют недоверие россиян к цифровым валютам отсутствием регулирования и риском блокировки счетов.

Исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев оценивает общее количество активных и пассивных пользователей криптовалют в России не более чем в 1 млн человек, а владеющих ими в инвестиционных целях — максимум в 300 тыс. чел.