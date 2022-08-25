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25 августа 2022 года 08:11
Маркировку пива могут отложить на 2025 год
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Евгений Курсков/ТАСС
25 августа. FINMARKET.RU - Аналитический центр (АЦ) при правительстве России поддерживает продление эксперимента по маркировке пива, следует из его письма в Минпромторг, сообщают "Ведомости", ознакомившиеся с документом. Сам эксперимент начался с 1 апреля 2021 г., он должен закончиться 31 августа этого года. Согласно проекту постановления кабмина (был опубликован на портале regulation.gov.ru 12 августа) после этого маркировка пива станет обязательной в три этапа: с 1 апреля 2023 г. – на продукцию в кегах, с 1 октября 2023 г. – в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 г. – в алюминиевых банках. Письмо АЦ стало ответом Минпромторгу, представители которого пытались оспорить легитимность голосования РГДС по вопросу маркировки пива (оно прошло 19 августа). Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что в ведомстве получили ответ от АЦ и в данный момент готовят доклад для вице-премьера Дмитрия Григоренко. Он напомнил, что министерство предлагает начать обязательную маркировку пива с 1 апреля следующего года, чтобы обеспечить "бесшовный" переход этой процедуры после завершения эксперимента. Эта идея, по его словам, была поддержана некоторыми участниками отрасли и оператором маркировки – Центром развития перспективных технологий. Представитель последнего отказался от комментариев. АЦ в своем письме продление эксперимента объясняет необходимостью "проведения дополнительного расширенного анализа возможных издержек и социально-экономических последствий предлагаемых изменений для бизнеса в зависимости от его размера, включая оценку эффекта на конечного потребителя". "При этом, по нашему мнению, сама процедура обязательной маркировки товаров доказала свою состоятельность и в борьбе с контрафактом, и в повышении качества продукции", – отметил представитель АЦ в ответе на запрос "Ведомостей".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, пиво, маркировка, сроки
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