Снижение промпроизводства в РФ июле замедлилось до 0,5%

Снижение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 0,5%, за 7 месяцев рост оценивается в 1%, сообщил Росстат

24 августа. FINMARKET.RU -уточнил данные по динамике промпроизводства в РФ в 2021 году, повысив оценку роста с 5,3% до 6,4%, одновременно произошел пересмотр за 1-е полугодие 2022 года - рост на 1,3% вместо 2,0%, говорится в опубликованном статслужбой докладе за январь-июль.

По новой оценке, спад промпроизводства во 2-м квартале 2022 года оказался более глубоким, чем оценивалось изначально - во многом из-за увеличения базы сравнения в 2021 году. Так, согласно уточенным данным, снижение промпроизводства в июне 2022 года составило 2,4% (вместо 1,8%), в мае - также 2,4% (вместо 1,7%), в апреле - 2,6% (вместо 1,6%).

В июле 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 0,5% по сравнению с июлем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне т.г. снижение показателя составляло 1,8%, в мае - 1,7%, в апреле - 1,6%.

По сравнению с июнем текущего годав июле выросло на 1,8%.

За 7 месяцев промпроизводство увеличилось на 1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2022 года, по оценке Росстата, рост промпроизводства составил 1,2%, в июне промышленность не изменилась .

Данные по промышленности в июле 2022 года оказались лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предусматривал снижение промпроизводства на 2,3% в годовом выражении.

По итогам 2022 года экономисты ожидают падение промышленности на 4% (против спада на 6,4% по опросу месяц назад), в 2023 году снижение на 1,5% (против снижения на 1,4% по опросу месяц назад).

Три сектора промышленного производства из четырех, учитываемых при расчете индекса, - обрабатывающие отрасли, тепло- и электроэнергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - показали снижение объемов производства в сравнении с июлем 2021 года.

Позитивную динамику продемонстрировали отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых - рост на 0,9% к июлю 2021 года и на 0,8% - к июню 2022 года. В июле 2022 года наблюдался рост добычи нефти и природного газа (+1%),а также рост добычи прочих полезных ископаемых (+5,8%).

Обрабатывающие отрасли показали снижение на 1,1% к июлю 2021 года. Однако по сравнению с июнем 2022 зафиксирован рост на 2,8%.

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения снизил объемы на 0,5% к июлю 2021 года, но вырос на 2,2% к июню 2022 года

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - снизились на 14,9% к июлю 2021 года и на 6,8% - к июню 2022 года.

Выпуск легковых автомобилей в июле 2022 года составил 19,40 тыс. шт., что на 80,6% меньше, чем в июле 2021 года, но на 44,5% больше, чем в июне 2022 года. За 7 месяцев 2022 года выпущено 300 тыс. легковых автомобилей, что на 64,2% меньше, чем в январе-июле 2021 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 9,66 тыс. шт., что на 35,9% меньше, чем в июле 2021 года, и на 7,0% меньше, чем в июне 2022 года. За 7 месяцев 2022 года изготовлено 80,5 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Тракторов для сельского хозяйства выпущено 736 шт., что на 21,1% больше, чем в июле 2021 года, и на 10,0% больше, чем в июне 2022 года. За 7 месяцев 2022 года произведено 5,1 тыс. тракторов, что на 23,9% больше, чем в январе-июле 2021 года.

Произведено 72,97 тыс. велосипедов, что меньше, чем в июле 2021 года и в июне 2022 года, на 48,6% и 35,3% соответственно. За 7 месяцев 2022 года произведено 805 тыс. велосипедов, что на 11,0% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В июле 2022 года выпущено 338 мотоциклов и мотоциклетных колясок (в 2,5 раза больше, чем в июле 2021 года, и в 4,3 раза больше, чем в июне 2022 года). За 7 месяцев 2022 года изготовлено 1,51 тыс. мотоциклов и мотоциклетных колясок, что в 2,1 раза больше, чем за январь-июль 2021 года.

Выпуск продуктов питания в июле 2022 года снизился на 3,6% по сравнению с июлем 2021 года, однако по сравнению с июнем 2022 года рост на 2,6%. В целом за 7 месяцев 2022 года производство продтоваров выросло на 0,6% по сравнению с январем-июлем 2021 года.

Выросло производство муки, макаронных изделий и гречки.

В частности, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июле 2022 года составило 628,4 тыс. т, увеличившись по сравнению с июлем 2021 года на 0,9%, но снизившись по сравнению с июнем 2022 года на 9,4%. За 7 месяцев 2022 года произведено 4,9 млн т муки, что на 7,5% больше, чем за январь-июль 2021 года.

Выросло производство рафинированных и нерафинированных подсолнечных масел, а также их фракций.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 416,2 тыс. т, что на 32,1% больше, чем в июле 2021 года, но на 7,5% меньше, чем в июне 2022 года. За 9 месяцев 2022 года произведено 3,5 млн т нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 15,8% больше, чем за январь-июль 2021 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций - 194,4 тыс. т, что больше показателей июля 2021 года и июня 2022 года на 10,1% и на 12,2% соответственно. За 7 месяцев 2022 года произведено 1,4 млн т рафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 11,5 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Снизилось производства сахара. Так, белого свекловичного сахара в июле 2022 года произведено 22,5 тыс. т, что на 33,6% меньше, чем в июле 2021 года, и на 52,6% меньше, чем в июне 2022 года. За 7 месяцев 2022 года производство сахара сократилось на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 544,8 тыс. т.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 144,9 тыс. т, что больше показателей июля 2021 года и июня 2022 года на 4,3% и на 0,6% соответственно. За 7 месяцев 2022 года производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7%, составив 992,9 тыс. т.